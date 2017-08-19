Путину предложили перенести столицу из Москвы за Урал

Источник: РИА "Новости"

Демограф указал на риск потери геополитических преимуществ России и даже утраты суверенитета над удаленными территориями вследствие продолжающейся внутренней миграции.

«Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7−10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — говорится в проекте.

Кроме переноса столицы за Урал, Крупнов советует также сосредоточиться на развитии Дальнего Востока и Сибири.

«Размосквичить» Россию Крупнов предлагает с помощью новых городов и новой сопроводительной инфраструктуры.

Еще один рецепт — отказ от «мегаполисной» урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Кроме того, каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

Отметим, что это далеко не первое предложение на тему переноса столицы. Так, в прошлом году идею перенести ее в Екатеринбург или Новосибирск выдвинул Арнольд Тулохонов, который тогда был сенатором от республики Бурятия. «Сегодня 75% перевозок осуществляется через Москву, и чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву», — использовал он аргумент. В качестве удачного примера переноса столицы в другой город сенатор привел Казахстан, где столица переехала из Алма-Аты в Астану.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перенести столицу в Сибирь: это будет способствовать интеграции России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире одной из радиопередач также высказался в пользу этого региона: «Я считаю, что столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Ну, мне так кажется».