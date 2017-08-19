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14:00 (мск), источник: Sputnik.md

Комментарий Минобороны Румынии решения Госдепа США о поставках HIMARS

В рамках программы по оснащению системой HIMARS Румыния запросила у США 54 установки и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Комментируя решение Госдепа США о поставках в Румынию ракетно-артиллерийских систем HIMARS, в пресс-службе министерства национальной обороны Румынии сообщили Sputnik, что оснащение румынской армии американской системой HIMARS необходимо для обеспечения ее современным вооружением, которое направлено на повышение возможностей обороны национальной территории и на взаимодействие союзнических армий.

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Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Как сообщили в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности США, речь идет о системах HIMARS — мобильной ракетно-артиллерийской системе — облегченной версии реактивной системы залпового огня на колесном шасси. В Минобороны Румынии отметили, что Госдеп США уже уведомил американский Конгресс о своем решении.

«Возможность оснащения армии Румынии системой HIMARS обусловлено необходимостью ее обеспечения современным артиллерийским вооружением, которое направлено на укрепление возможностей обороны национальной территории и повышение уровня взаимодействия союзнических армий путем предоставления надежной способности сдерживания», — заявили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, в рамках программы по оснащению системой HIMARS Румыния запросила 54 установки и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.

Данная программа, как пояснили в Минобороны, находится на промежуточной стадии — после одобрения Конгрессом США должны начаться переговоры технического характера для определения окончательной конфигурации закупки, а также для обсуждения аспектов, касающихся технологического трансферта и привлечения национальной оборонной промышленности к предоставлению необходимого оборудования для производства и техобслуживания.

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну подчеркнул готовность ведомства активно привлекать оборонную промышленность в процесс оснащения армии страны, отметив, что «развитие национальной оборонной промышленности также ведет к созданию новых рабочих мест, что напрямую способствует экономическому развитию страны и, косвенно, к достижению стратегических целей по безопасности».

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 Минобороны Румынии прокомментировало решение Госдепа о поставках HIMARS
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