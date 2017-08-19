Комментарий Минобороны Румынии решения Госдепа США о поставках HIMARS
В рамках программы по оснащению системой HIMARS Румыния запросила у США 54 установки и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.
В рамках программы по оснащению системой HIMARS Румыния запросила у США 54 установки и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Комментируя решение Госдепа США о поставках в Румынию
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«Возможность оснащения армии Румынии системой HIMARS обусловлено необходимостью ее обеспечения современным артиллерийским вооружением, которое направлено на укрепление возможностей обороны национальной территории и повышение уровня взаимодействия союзнических армий путем предоставления надежной способности сдерживания», — заявили в министерстве.
Как подчеркнули в ведомстве, в рамках программы по оснащению системой HIMARS Румыния запросила 54 установки и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.
Данная программа, как пояснили в Минобороны, находится на промежуточной стадии — после одобрения Конгрессом США должны начаться переговоры технического характера для определения окончательной конфигурации закупки, а также для обсуждения аспектов, касающихся технологического трансферта и привлечения национальной оборонной промышленности к предоставлению необходимого оборудования для производства и техобслуживания.
Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну подчеркнул готовность ведомства активно привлекать оборонную промышленность в процесс оснащения армии страны, отметив, что «развитие национальной оборонной промышленности также ведет к созданию новых рабочих мест, что напрямую способствует экономическому развитию страны и, косвенно, к достижению стратегических целей по безопасности».