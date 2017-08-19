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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский продал на московском рынке сувениры ЛДПР

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил на рынке Москвы распродажу сувенирной продукции партии, а также костюмов и футболок, выручка политика составила около 3 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Жириновский посетил один из столичных рынков Москвы, ознакомившись с имеющейся продукцией и даже приобретя некоторые вещи.

Парламентарий сам стал продавать сувенирную продукцию партии, среди которых были носки, туалетная вода «Жириновский», кожаные ботинки, костюмы и другие вещи.

«Все высокого качества. Костюмы по 200−300 рублей. Хорошие костюмы… все за копейки», — агитировал Жириновский покупателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нужны (в Москве — ред.) постоянно действующие рынки. Как в Стамбуле восточный базар», — заявил политик.

К концу распродажи политик распродавал вещи за 10−50 рублей. После этого Жириновский на все вырученные деньги угостил лимонадом всех присутствующих. Как сообщили корреспонденту РИА Новости продавцы лимонада, представители ЛДПР закупили напитка на сумму в 3 тысячи рублей. Таким образом, выручка с продаж составила примерно эту сумму.

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