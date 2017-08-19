Жириновский продал на московском рынке сувениры ЛДПР

Источник: РИА "Новости"

В субботу Жириновский посетил один из столичных рынков Москвы, ознакомившись с имеющейся продукцией и даже приобретя некоторые вещи.

Парламентарий сам стал продавать сувенирную продукцию партии, среди которых были носки, туалетная вода «Жириновский», кожаные ботинки, костюмы и другие вещи.

«Все высокого качества. Костюмы по 200−300 рублей. Хорошие костюмы… все за копейки», — агитировал Жириновский покупателей.

«Нужны (в Москве — ред.) постоянно действующие рынки. Как в Стамбуле восточный базар», — заявил политик.