Жириновский продал на московском рынке сувениры ЛДПР

В субботу Жириновский посетил один из столичных рынков Москвы, ознакомившись с имеющейся продукцией и даже приобретя некоторые вещи.
Парламентарий сам стал продавать сувенирную продукцию партии, среди которых были носки, туалетная вода «Жириновский», кожаные ботинки, костюмы и другие вещи.
«Все высокого качества. Костюмы по 200−300 рублей. Хорошие костюмы… все за копейки», — агитировал Жириновский покупателей.
«Нужны (в Москве — ред.) постоянно действующие рынки. Как в Стамбуле восточный базар», — заявил политик.
К концу распродажи политик распродавал вещи за 10−50 рублей. После этого Жириновский на все вырученные деньги угостил лимонадом всех присутствующих. Как сообщили корреспонденту РИА Новости продавцы лимонада, представители ЛДПР закупили напитка на сумму в 3 тысячи рублей. Таким образом, выручка с продаж составила примерно эту сумму.