Новак: РФ может поставить в Беларусь менее 24 млн тонн нефти

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в 2017 году в объеме меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак на Измирской выставке в Турции.

Согласно балансу, РФ поставляет в Беларусь 24 млн тонн, из которых 18 млн идет на нефтеперерабатывающие белорусские заводы, остальные 6 млн тонн РБ может отправлять на экспорт в третьи страны, не называя это реэкспортом.

«При этом возможная доля реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн тонн», — сказал Александр Новак.

Российский министр также отметил, что Минэнерго прорабатывает варианты, которые позволят сделать более привлекательными российские порты и железнодорожную инфраструктуру для транспортировки белорусских нефтепродуктов.

«Мы такое поручение получили и сейчас начали детально прорабатывать. Я думаю, что аналитику мы соберем в ближайшие время и сможем предложить варианты», — сказал министр.