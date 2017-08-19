Путин в воскресенье посетит молодежный форум «Таврида»

«Двадцатого августа в ходе рабочей поездки в республику Крым президент посетит всероссийский молодежный образовательный форум “Таврида”. Глава государства ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов. Также В. Путин в неформальной обстановке пообщается с организаторами и участниками ежегодного форума», — говорится в сообщении.

Молодежный форум «Таврида», организатором которого выступает Росмолодежь, начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят. Президент РФ Владимир Путин ранее направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума, в которой отметил, что «форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу».