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17:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбург прибыл новый генконсул США

Во время празднования Дня города Екатеринбурга стало известно имя нового генерального консула США.

Преемник экс-консула Маркуса Микели принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику основателям столицы Среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Новым консулом США стал Пол М. Картер, он прибыл в Екатеринбург недавно и в субботу возложил цветы к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в честь Дня города.

«В ходе своего пребывания Генеральный консул надеется поближе познакомиться с жителями Екатеринбурга, богатой историей и уникальными достопримечательностями этого города», — говорится в сообщении консульства.

Напомним, Микели в июле заявил, что покидает свой пост.

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