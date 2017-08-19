В Екатеринбург прибыл новый генконсул США
Во время празднования Дня города Екатеринбурга стало известно имя нового генерального консула США.
Во время празднования Дня города Екатеринбурга стало известно имя нового генерального консула США.
Преемник
Новым консулом США стал Пол М. Картер, он прибыл в Екатеринбург недавно и в субботу возложил цветы к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в честь Дня города.
«В ходе своего пребывания Генеральный консул надеется поближе познакомиться с жителями Екатеринбурга, богатой историей и уникальными достопримечательностями этого города», — говорится в сообщении консульства.
Напомним, Микели в июле заявил, что покидает свой пост.