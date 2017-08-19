Казахстан и Узбекистан впервые подписали план военного сотрудничества
АСТАНА, 19 авг — Sputnik. План военного сотрудничества подписан между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана.
АСТАНА, 19 авг — Sputnik. План военного сотрудничества подписан между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана.
По информации Минобороны РК, состоялся официальный визит министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова в Узбекистан. В Ташкенте состоялась официальная встреча министра обороны РК с главой оборонного ведомства Узбекистана
В ходе встречи стороны детально обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.
По итогам двухсторонней встречи стороны подписали рлан военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.
Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Казахстана и Узбекистана.
Также сообщается, что в рамках визита министр обороны Казахстана был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент республики, выразив удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран, высказался о необходимости укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона.