Додон поздравил спортсменов, отличившихся на чемпионатах Европы
Президент страны поздравил группу спортсменов, вернувшихся с Европейского чемпионата.
Президент страны поздравил группу спортсменов, вернувшихся с Европейского чемпионата.
По универсальным боям, ими было завоевано 11 медалей (3 золотые, 7 серебряных и 1 бронзовая), а также группу участников европейского первенства Open European по
«Несмотря на недостаточную поддержку, молдавские спортсмены гордо несут знамя нашей страны на первенствах и состязаниях различных уровней, активно продвигая положительный имидж Республики Молдова в мире», — отметил Игорь Додон.
Президент Республики Молдова пожелал спортсменам успехов и высоких результатов!