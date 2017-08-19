Додон поздравил спортсменов, отличившихся на чемпионатах Европы

По универсальным боям, ими было завоевано 11 медалей (3 золотые, 7 серебряных и 1 бронзовая), а также группу участников европейского первенства Open European по Taekwon-do GTF, возвратившихся на родину с 17 медалями (10 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми). Глава государства поблагодарил чемпионов за достойное представление нашей страны и достигнутые высокие результаты, подчеркнув при этом, что их достижение — это наша гордость! Спортсмены смогли принять участие в этих соревнованиях благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда Первой леди «Din Suflet» и Фонда «Люблю Молдову». Только благодаря поддержке со стороны двух фондов стало возможным участие наших спортсменов в указанных двух европейских первенствах.