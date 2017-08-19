Додон общается с диаспорой

Источник: Noi.md

В ходе встречи обсудил вопросы, связанные с внутренней ситуацией и внешней политикой Молдовы, а также реализацию соглашений и договоренностей, достигнутых во время встреч с Владимиром Путиным, сообщает NOI.md.

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По словам главы государства, его команда продолжает работать над амнистией, согласно ст. 27 федерального закона 114 Российской Федерации. Он отметил, что весной этого года, в результате миграционной амнистии, десятки тысяч молдаван, находящихся незаконно на территории России, смогли легализовать себя, но поскольку еще многие молдавские граждане не успели сделать это, он будут ходатайствовать о назначении нового периода.

Кроме того, Игорь Додон сообщил, что намечены две большие встречи с диаспорой — одна в Москве, в октябре, другая — в ноябре, в столице Италии Риме.

Он подчеркнул, что впервые назначен советник президента по связям с диаспорой. Кроме того, он сделает все возможное, чтобы у диаспоры был представитель в будущем парламенте.