Собянин сравнил идею переноса столицы из Москвы со ссылкой в Сибирь

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение о переносе столицы России из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Он охарактеризовал эту идею как «гениальную».

«Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте», после чего продублировал пост в Twitter.