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19:06 (мск), источник: РБК

Собянин сравнил идею переноса столицы из Москвы со ссылкой в Сибирь

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, идея переноса столицы страны за Урал приведет к более затратному, чем раньше, способу ссылки чиновников «от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части».

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение о переносе столицы России из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Он охарактеризовал эту идею как «гениальную».

«Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте», после чего продублировал пост в Twitter.

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Ранее RT сообщил, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил доктрину «размосквичивания» России с помощью переноса столицы за Урал.

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