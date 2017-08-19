Эрдоган ответил на критику главы МИД Германии: «знай свое место»

Источник: РИА Новости

Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет? Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

В пятницу издание Hurriyet Daily News написало, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за нынешнего канцлера Германии и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль охарактеризовал его призыв как «грубое вмешательство в предвыборную кампанию» в Германии.

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Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.