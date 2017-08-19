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20:39 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган ответил на критику главы МИД Германии: «знай свое место»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил Эрдогана в «грубом вмешательстве» в предвыборную кампанию в стране, передает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА Новости
Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции

В пятницу издание Hurriyet Daily News написало, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за нынешнего канцлера Германии и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль охарактеризовал его призыв как «грубое вмешательство в предвыборную кампанию» в Германии.

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Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
А Эрдогана - точно не Путин выбирал???
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