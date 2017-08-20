Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
СМИ: эксперт раскрыл тайный смысл обвинений Киева по ракетам КНДР
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
02:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: генсек партии «Христианско-социальный союз» назвал Шрёдера «российским солдатом»

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров компании «Роснефть».

Источник: AP 2017

«Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата», — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «Деятельность Шрёдера в “Роснефти” дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», — считает представитель ХСС.

Социал-демократ Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров компании «Роснефть». Другими кандидатами, помимо Шрёдера, стали бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Компания «Роснефть» проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода «Северный поток — 2». До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Александр Борбоев
Каждый политик чей-то солдат....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Полиция арестовала 27 человек во время демонстраций в Бостоне
Bild: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"
ИГ взяло ответственность за нападение в Сургуте
СМИ: у террористов в Барселоне изначально был другой план
Критика со стороны главы МИД Германии вывела Эрдогана из себя
«Спартак» проиграл второе подряд московское дерби в РФПЛ
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд
Спорт
Палыч — новый король. «Локомотив» смял чемпиона «Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь