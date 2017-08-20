СМИ: генсек партии «Христианско-социальный союз» назвал Шрёдера «российским солдатом»
БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры
БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры
«Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата», — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «Деятельность Шрёдера в “Роснефти” дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», — считает представитель ХСС.
В 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода «Северный поток — 2». До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.