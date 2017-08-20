СМИ: генсек партии «Христианско-социальный союз» назвал Шрёдера «российским солдатом»

Источник: AP 2017

«Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата», — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «Деятельность Шрёдера в “Роснефти” дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», — считает представитель ХСС.

Социал-демократ Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров компании «Роснефть». Другими кандидатами, помимо Шрёдера, стали бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Компания «Роснефть» проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.