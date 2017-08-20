Премьер Ирака объявил о начале военной операции по освобождению Талль-Афара
ЭРБИЛЬ (Ирак), 20 авг — РИА Новости.
ЭРБИЛЬ (Ирак), 20 авг — РИА Новости.
«Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара», — сказал он в телевизионном заявлении в воскресенье.
По его словам, все позиции армии Ирака «направляются в сторону
«ИГ* остается либо сдаваться, либо умирать», — отметил премьер.
Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в
*Запрещенная в России террористическая организация.