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03:32 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Ирака объявил о начале военной операции по освобождению Талль-Афара

ЭРБИЛЬ (Ирак), 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от террористов города Талль-Афар — последнего крупного оплота боевиков группировки «Исламское государство» на границе с Сирией.

Источник: AFP 2017

«Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара», — сказал он в телевизионном заявлении в воскресенье.

По его словам, все позиции армии Ирака «направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения».

«ИГ* остается либо сдаваться, либо умирать», — отметил премьер.

Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

*Запрещенная в России террористическая организация.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии
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Александр Борбоев
Опыт двух командировок в Ирак...
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