Премьер Ирака объявил о начале военной операции по освобождению Талль-Афара

Источник: AFP 2017

«Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара», — сказал он в телевизионном заявлении в воскресенье.

По его словам, все позиции армии Ирака «направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения».

«ИГ* остается либо сдаваться, либо умирать», — отметил премьер.

Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.