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03:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп заявил об объединяющей роли протестов

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что протесты могут помочь восстановить разделенную страну и сделать ее единой.

Источник: AP 2017

«Наша великая страна десятилетиями остается разделенной. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде!» — написал президент.

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Кроме того, господин Трамп прокомментировал прошедший протест в Бостоне. «Я хочу поаплодировать многочисленным протестующим в Бостоне, которые высказываются против нетерпимости и ненависти. Наша страна скоро сплотится!», — заявил он.

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Ранее стало известно, что после марша «За свободу слова» в Бостоне было арестовано 27 человек. Всего по данным полиции, в манифестации приняли участие 40 тыс. граждан. На прошлой неделе протесты прошли в городе Шарлотсвилль. В результате столкновений между сторонниками правых и левых взглядов один человек погиб и несколько десятков получили ранения.

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