Дональд Трамп заявил об объединяющей роли протестов

«Наша великая страна десятилетиями остается разделенной. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде!» — написал президент.

Кроме того, господин Трамп прокомментировал прошедший протест в Бостоне. «Я хочу поаплодировать многочисленным протестующим в Бостоне, которые высказываются против нетерпимости и ненависти. Наша страна скоро сплотится!», — заявил он.

Ранее стало известно, что после марша «За свободу слова» в Бостоне было арестовано 27 человек. Всего по данным полиции, в манифестации приняли участие 40 тыс. граждан. На прошлой неделе протесты прошли в городе Шарлотсвилль. В результате столкновений между сторонниками правых и левых взглядов один человек погиб и несколько десятков получили ранения.