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08:58 (мск), источник: Kazinform

Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Первое селфи появилось у акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

К Ерлану Кошанову в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района подошли молодые люди и попросили позволить сделать с ним селфи. Глава области не стал отказывать молодежи.

«Никогда ранее не селфился», — сказал Ерлан Кошанов, заглядывая в фотокамеру мобильного телефона девушки из Егиндыбулака.

Представители молодежи поблагодарили акима области за улучшение инфраструктуры села и за построенные спортивную площадку и детский игровой комплекс. Более 20 миллионов тенге предоставил при активном содействии акимата общественный деятель Берик Камалиев, который родился в Егиндыбулаке, а сейчас проживает в столице.

В Егиндыбулаке идут празднования 350-летнего юбилея великого оратора Казыбек би. Широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля пройдут по всему региону в течение ближайших трех месяцев. Казыбек Кельдибекулы — великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».

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