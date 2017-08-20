Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи

Источник: Kazinform

К Ерлану Кошанову в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района подошли молодые люди и попросили позволить сделать с ним селфи. Глава области не стал отказывать молодежи.

«Никогда ранее не селфился», — сказал Ерлан Кошанов, заглядывая в фотокамеру мобильного телефона девушки из Егиндыбулака.

Представители молодежи поблагодарили акима области за улучшение инфраструктуры села и за построенные спортивную площадку и детский игровой комплекс. Более 20 миллионов тенге предоставил при активном содействии акимата общественный деятель Берик Камалиев, который родился в Егиндыбулаке, а сейчас проживает в столице.