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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм

Король Марокко Мохаммед VI помиловал 415 осужденных за терроризм. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Источник: AFP 2017

Среди помилованных есть несколько человек, которые были осуждены за теракты в Касабланке в 2003 году. Тогда погибло 45 человек, включая 12 террористов-смертников.

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Одному осужденному монарх заменил смертную казнь на 30-летнее заключение.

В заявлении Минюста подчеркивается, что все помилованные «официально заявили о своей приверженности непреложным ценностям и национальным институтам страны, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, и продемонстрировали хорошее поведение в тюрьме».

Объявление о помиловании было подписано за день до 64-й годовщины марокканской революции.

В конце июля король помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
И куда этот батальон кинется , Европа рядом...
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