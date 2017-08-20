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10:22 (мск), источник: Российская газета

В Австралии представили план защиты от террористов на машинах

Разработать подобный план было поручено Антитеррористическому комитету Австралии и Новой Зеландии в 2016 году — сразу после теракта на набережной Ниццы, где боевик на грузовике задавил беззащитных людей.

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К сожалению, этот случай не был единичным: последний раз трагедия по такому сценарию повторилась в Барселоне 17 августа. Ответственность за преступление, как известно, взяли на себя боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки «ИГИЛ»).

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Как передает SBS Australia, правительство страны предлагает установить в многолюдных общественных местах — будь то туристические пешеходные улицы, автобусные остановки, церкви или мечети, парки, отели или торговые центры — специальные заграждения, которые не позволят потенциальным боевикам въехать в толпу. Это могут быть «заборы» из металла и бетона или даже цветочные клумбы, которые послужат не только украшению городов, но и целям безопасности.

Предполагается, что экстренные меры местные власти должны принимать в тесной координации с правоохранительными органами и собственниками объектов, чтобы совместными усилиями защитить население от возможных нападений. Кроме того, план рассматривает сценарии противодействия химической угрозе и некоторым другим видам атак. При этом власти уверяют, что гражданам не придется столкнуться с явным ограничением свобод, и их комфорт не пострадает.

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