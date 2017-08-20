Венедиктов не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты России

Сегодня во время встречи с журналистами и представителями общественности, среди которых были и известные омские оппозиционеры, Алексей Венедиктов оперативно развеял интригу, созданную рядом телеграм-каналов.

На вопрос корреспондента Om1.ru, он ответил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

— Я считаю для себя недопустимым личное участие в выборах. Журналист может освещать процессы, может быть обозревателем и аналитикам и высказывать свое мнение по конкретной проблеме, но он не может быть кандидатом, депутатом.

Более того, я вам скажу, что для всех сотрудников нашей редакции существует совершенно антиконституционный запрет на членство в партиях и участие в политических мероприятиях. Потому что мы должны быть объективны и давать все точки зрения. Расскажу одну показательную историю. Когда шли выборы мэра Москвы и я понял, что у нас существует крен в сторону Навального, то я тут же пригласил Доренко на два месяца, чтобы это уравновесить. Потому что слушателям нужен не только Навальный, но и Собянин.

При этом Венедиктов выразил уверенность в том, что Владимир Путин будет баллотироваться на выборах, причем об этом будет объявлено уже осенью. А в качестве возможного кандидата-конкурента назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Прогноз о ее выдвижении он считает достоверным.