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14:13 (мск), источник: Om1.ru

Венедиктов не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты России

Заявление о том, что он не готов лично участвовать в политических процессах, главный редактор «Эха Москвы» сделал во время своего визита в Омск. Более того, он запрещает активную политическую деятельность и своим сотрудникам.

Сегодня во время встречи с журналистами и представителями общественности, среди которых были и известные омские оппозиционеры, Алексей Венедиктов оперативно развеял интригу, созданную рядом телеграм-каналов.

На вопрос корреспондента Om1.ru, он ответил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

— Я считаю для себя недопустимым личное участие в выборах. Журналист может освещать процессы, может быть обозревателем и аналитикам и высказывать свое мнение по конкретной проблеме, но он не может быть кандидатом, депутатом.

Более того, я вам скажу, что для всех сотрудников нашей редакции существует совершенно антиконституционный запрет на членство в партиях и участие в политических мероприятиях. Потому что мы должны быть объективны и давать все точки зрения. Расскажу одну показательную историю. Когда шли выборы мэра Москвы и я понял, что у нас существует крен в сторону Навального, то я тут же пригласил Доренко на два месяца, чтобы это уравновесить. Потому что слушателям нужен не только Навальный, но и Собянин.

При этом Венедиктов выразил уверенность в том, что Владимир Путин будет баллотироваться на выборах, причем об этом будет объявлено уже осенью. А в качестве возможного кандидата-конкурента назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Прогноз о ее выдвижении он считает достоверным.

Учитывая уровень популярности Путина, главный редактор «Эха Москвы» заметил, что не принципиально, будет ли он баллотироваться от «Единой России», либо пойдет самовыдвиженцем. Результат булет одним — высокий уровень поддержки.

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