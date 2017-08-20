Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Здоровую полноту поставили под сомнение
Прокурор объяснил передачу Сечиным Улюкаеву $2 млн лично в руки
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Четвертый размер": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Землетрясение на юго-западе Китая
11:55 (мск), источник: Actualitati.md

Михай Гимпу сделал селфи в лифте

Главный либерал Республики Молдова Михай Федорович Гимпу продолжает удивлять своим странным поведением. Сегодня он опубликовал в Facebook селфи из лифта.

Источник: Actualitati.md

Кроме лифтолука на странице председателя Либеральной парти появились еще две фотографии пустая чашка кофе на фоне пепельницы с сигаретой и рыбы в аквариуме. Фотокарточки Гиспу подписал так: Кофе, сигарета и по рыбке каждый день.

Селфи это снимок самого себя, сделанный на мобильный телефон. Чаще всего пользователь делает автопортрет с расстояния вытянутой руки, либо фотографирует свое отражение в зеркале. Селфи стало настолько популярным, что в ноябре 2013 года само слово было объявлено словом года в Оксфордском словаре английского языка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
10 причин поехать в Молдову прямо сейчас
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»
Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм
Имама мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Смолов вернется в Ростове «Зенит» сыграет в Перми против «Амкара», «Динамо» и «Уфа» выяснят отношения в Москве, а Смолов вернется на поле в Премьер-лиге в выездном матче с «Ростовом»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь