Михай Гимпу сделал селфи в лифте

Кроме лифтолука на странице председателя Либеральной парти появились еще две фотографии пустая чашка кофе на фоне пепельницы с сигаретой и рыбы в аквариуме. Фотокарточки Гиспу подписал так: Кофе, сигарета и по рыбке каждый день.

Селфи это снимок самого себя, сделанный на мобильный телефон. Чаще всего пользователь делает автопортрет с расстояния вытянутой руки, либо фотографирует свое отражение в зеркале. Селфи стало настолько популярным, что в ноябре 2013 года само слово было объявлено словом года в Оксфордском словаре английского языка.