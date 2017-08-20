Рустэм Хамитов недоволен работой строителей в Стерлитамаке

Дом возводится в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Как выяснилось, работы идут с отставанием от графика, чем был недоволен Рустэм Хамитов. Он осмотрел квартиры, поинтересовался объемом оставшихся работ, своевременностью подключения всех инженерных сетей и оформления документов для сдачи дома в эксплуатацию.

— У республики есть обязательства. Программу переселения мы завершаем, все города справляются кроме Стерлитамака, — подчеркнул Рустэм Хамитов и посоветовал работать в 3−4 смены, чтобы успеть достроить в ближайшее время. Как отметил он: «Другого варианта нет».