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14:07 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов недоволен работой строителей в Стерлитамаке

19 августа в ходе рабочей поездки Глава Башкирии Рустэм Хамитов проинспектировал строительство многоквартирного дома по улице академика Королёва в Стерлитамаке.

Дом возводится в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Как выяснилось, работы идут с отставанием от графика, чем был недоволен Рустэм Хамитов. Он осмотрел квартиры, поинтересовался объемом оставшихся работ, своевременностью подключения всех инженерных сетей и оформления документов для сдачи дома в эксплуатацию.

— У республики есть обязательства. Программу переселения мы завершаем, все города справляются кроме Стерлитамака, — подчеркнул Рустэм Хамитов и посоветовал работать в 3−4 смены, чтобы успеть достроить в ближайшее время. Как отметил он: «Другого варианта нет».

Руководитель региона также обсудил с главой города Владимиром Куликовым проект планировки нового микрорайона «Прибрежный», отметив необходимость создания вместе с жилыми домами объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, — а также благоустройства территории.

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