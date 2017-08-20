Возмутивший родителей учебник русского языка является альтернативным — МОН РК

Источник: Informburo.kz

В Министерстве образования и науки РК дали дополнительные разъяснения на критику родителей касательно обновлённого учебника по русскому языку для пятых классов.

«Вышедший недавно учебник является альтернативным, а не основным. Его пока ещё не завезли в школы, но это полноценное качественное учебное пособие. Авторов интернет-публикации почему-то возмутил раздел “Сетевой этикет” с такими фразами, как “пиарить подкаст” или “лайкать в соцсетях”. Гульмира Кожамкулова, один из разработчиков пособия, считает: знание разговорной лексики и умение отличать её от официальной — навыки, необходимые современному человеку», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе МОН РК в Facebook.

Автор учебника пояснила, что обновлённое содержание будет способствовать развитию грамотности и критического мышления у учеников. При этом слова «эмотикон», «подкаст» или «пиарить», которые так возмутили родителей, давно применяются при общении школьников, а также в средствах массовой информации.

«Польза подобных заданий очевидна: школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики. В учебнике подробно объясняется, какие выражения нельзя использовать в официальной речи, и почему. Таким образом, пособие помогает школьникам формировать грамотную устную и письменную речь, учит распознавать лексические единицы разных уровней и стилей», — уверена один из разработчиков учебника.

Волну недовольства относительного нового учебника подняли родители школьников из Уральска. Особенно их возмутили фразы: «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».