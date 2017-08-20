Возмутивший родителей учебник русского языка является альтернативным — МОН РК
В министерстве ответили на критику родителей, заявив, что новый учебник русского языка не был основным.
В министерстве ответили на критику родителей, заявив, что новый учебник русского языка не был основным.
В Министерстве образования и науки РК дали дополнительные разъяснения на критику родителей касательно обновлённого учебника по русскому языку для пятых классов.
«Вышедший недавно учебник является альтернативным, а не основным. Его пока ещё не завезли в школы, но это полноценное качественное учебное пособие. Авторов
Автор учебника пояснила, что обновлённое содержание будет способствовать развитию грамотности и критического мышления у учеников. При этом слова «эмотикон», «подкаст» или «пиарить», которые так возмутили родителей, давно применяются при общении школьников, а также в средствах массовой информации.
«Польза подобных заданий очевидна: школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики. В учебнике подробно объясняется, какие выражения нельзя использовать в официальной речи, и почему. Таким образом, пособие помогает школьникам формировать грамотную устную и письменную речь, учит распознавать лексические единицы разных уровней и стилей», — уверена один из разработчиков учебника.
Волну недовольства относительного нового учебника подняли родители школьников из Уральска. Особенно их возмутили фразы: «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».
Городской отдел образования оперативно отреагировал на претензии родителей к учебнику русского языка для 5 класса. По мнению специалистов, обновлённое содержание образования диктует новые правила. Учителя разобрали содержание новых учебников по полочкам и не нашли, к чему можно было придраться.