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12:54 (мск), источник: РБК

Инициатор переноса столицы из Москвы за Урал предложил провести дебаты

Инициатор переноса столицы России из Москвы за Урал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил столичному мэру Сергею Собянину провести в прямом эфире дебаты по этому вопросу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"
Сделал это в ответ на ироничную критику Сергеем Семеновичем моих предложений в Доктрине размосквичивания, направленной президенту России.
Юрий Крупнов
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Он выразил уверенность, что Собянин согласится на его предложение провести дебаты, и они состоятся «на днях».

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Институт демографии, миграции и регионального развития опубликовал Доктрину размосквичивания России на своем сайте 11 августа. По данным института, она была направлена 8 августа президенту Владимиру Путину. В проекте сказано, что «неостановимый и неконтролируемый рост Москвы» стал «главной опасностью» и проблемой России из-за «опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной» территории страны. По мнению автора доктрины Крупнова, Московский регион располагается на трети процента территории России и «вобрал» себя пятую часть населения страны.

Председатель предлагает решить данные вопросы с помощью переноса столицы за Урал и создать образцовый и «лучший в мире город развития». Кроме того, он предложил обеспечить транспортную связь всех малых российских городов между собой с помощью авиации и «полного восстановления судоходности рек».

Собянин на предложение перенести столицу ответил, что на то, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км, необходимо потратить «триллион-другой». «И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — заметил мэр Москвы.

В Общественной палате идею Крупнова раскритиковали. Как заявил заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений палаты Максим Григорьев, идея о переносе столицы России за Урал не соответствует реальности. По его мнению, с помощью данной инициативы пытаются «устроить себе пиар».

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