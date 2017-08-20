Инициатор переноса столицы из Москвы за Урал предложил провести дебаты

Источник: РИА "Новости"

Сделал это в ответ на ироничную критику Сергеем Семеновичем моих предложений в Доктрине размосквичивания, направленной президенту России. Юрий Крупнов Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Он выразил уверенность, что Собянин согласится на его предложение провести дебаты, и они состоятся «на днях».

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Институт демографии, миграции и регионального развития опубликовал Доктрину размосквичивания России на своем сайте 11 августа. По данным института, она была направлена 8 августа президенту Владимиру Путину. В проекте сказано, что «неостановимый и неконтролируемый рост Москвы» стал «главной опасностью» и проблемой России из-за «опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной» территории страны. По мнению автора доктрины Крупнова, Московский регион располагается на трети процента территории России и «вобрал» себя пятую часть населения страны.

Председатель предлагает решить данные вопросы с помощью переноса столицы за Урал и создать образцовый и «лучший в мире город развития». Кроме того, он предложил обеспечить транспортную связь всех малых российских городов между собой с помощью авиации и «полного восстановления судоходности рек».

Собянин на предложение перенести столицу ответил, что на то, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км, необходимо потратить «триллион-другой». «И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — заметил мэр Москвы.