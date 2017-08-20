Асад: Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию над Ближним Востоком

Источник: AP 2017

ТАСС, 20 августа. Запад «стремится установить гегемонию» над Ближним Востоком, Сирия вместе с Россией «противостоят этим попыткам». Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

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Он выступил на совещании дипломатических работников в МИД Сирии, передает телеканал Syria. По словам Асада, «принципиальная позиция в защиту национального суверенитета, занятая Сирией, стала причиной развязанной против нее войны».

Как подчеркнул Асад, «сирийцы дорого заплатили за провал заговора Запада и “братьев-мусульман”, однако цена сопротивления меньше цены капитуляции».