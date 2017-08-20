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13:24 (мск), источник: ТАСС

Асад: Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию над Ближним Востоком

По словам сирийского лидера, позиция страны в защиту своего суверенитета стала причиной развязанной против Сирии войны.

Источник: AP 2017

ТАСС, 20 августа. Запад «стремится установить гегемонию» над Ближним Востоком, Сирия вместе с Россией «противостоят этим попыткам». Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

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Он выступил на совещании дипломатических работников в МИД Сирии, передает телеканал Syria. По словам Асада, «принципиальная позиция в защиту национального суверенитета, занятая Сирией, стала причиной развязанной против нее войны».

Как подчеркнул Асад, «сирийцы дорого заплатили за провал заговора Запада и “братьев-мусульман”, однако цена сопротивления меньше цены капитуляции».

«Битва не окончена, она продолжается, и выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, что не смогли террористы», — указал президент.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Не только на Ближнем Востоке...
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