Асад: Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию над Ближним Востоком
По словам сирийского лидера, позиция страны в защиту своего суверенитета стала причиной развязанной против Сирии войны.
По словам сирийского лидера, позиция страны в защиту своего суверенитета стала причиной развязанной против Сирии войны.
ТАСС, 20 августа. Запад «стремится установить гегемонию» над Ближним Востоком, Сирия вместе с Россией «противостоят этим попыткам». Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.
Он выступил на совещании дипломатических работников в МИД Сирии, передает телеканал Syria. По словам Асада, «принципиальная позиция в защиту национального суверенитета, занятая Сирией, стала причиной развязанной против нее войны».
Как подчеркнул Асад, «сирийцы дорого заплатили за провал заговора Запада и “братьев-мусульман”, однако цена сопротивления меньше цены капитуляции».
«Битва не окончена, она продолжается, и выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, что не смогли террористы», — указал президент.