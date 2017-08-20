Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол принцу Чарльзу
Ранее появились слухи, что королева Великобритании намерена передать трон своему сыну принцу Чарльзу.
Ранее появились слухи, что королева Великобритании намерена передать трон своему сыну принцу Чарльзу.
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Королева Великобритании Елизавета II не намерена отказываться от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего возраста планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.
Однако источники при дворе сообщают, что 91-летняя Елизавета II, которая уже установила рекорд по длительности нахождения на троне среди всех монархов, намерена выполнить обещание, которое дала в свой 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.
Чтобы Акт о регентстве вступил в силу, монарха должны официально признать неспособным выполнять королевские функции. Но источники утверждают, что Елизавета II, если здоровье будет позволять, намерена и дальше оставаться на троне. Возможно лишь, что другим членам королевской семьи придется взять на себя больше обязанностей.
Британские СМИ отмечают, что ходили слухи о том, что при передаче короны и вовсе «пропустят» одно поколение и трон после Елизаветы II унаследует ее внук принц Уильям. Эти предположения были опровергнуты, так как это «приведет к конституционному кризису», а сам принц Уильям заявил, что такой вариант развития событий не обсуждается.
Летом 2017 года супруг королевы 96-летний принц Филипп прекратил участие во всех официальных мероприятиях.