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13:45 (мск), источник: Интерфакс

Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол принцу Чарльзу

Ранее появились слухи, что королева Великобритании намерена передать трон своему сыну принцу Чарльзу.

Источник: AP 2017

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Королева Великобритании Елизавета II не намерена отказываться от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

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Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего возраста планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.

Однако источники при дворе сообщают, что 91-летняя Елизавета II, которая уже установила рекорд по длительности нахождения на троне среди всех монархов, намерена выполнить обещание, которое дала в свой 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.

Чтобы Акт о регентстве вступил в силу, монарха должны официально признать неспособным выполнять королевские функции. Но источники утверждают, что Елизавета II, если здоровье будет позволять, намерена и дальше оставаться на троне. Возможно лишь, что другим членам королевской семьи придется взять на себя больше обязанностей.

Отмечается, что в последнее время королева Великобритании сократила число мероприятий, в которых она принимает участие: например, уже не отправляется в длительные и дальние поездки, но выполняет все положенные законом функции.

Британские СМИ отмечают, что ходили слухи о том, что при передаче короны и вовсе «пропустят» одно поколение и трон после Елизаветы II унаследует ее внук принц Уильям. Эти предположения были опровергнуты, так как это «приведет к конституционному кризису», а сам принц Уильям заявил, что такой вариант развития событий не обсуждается.

Летом 2017 года супруг королевы 96-летний принц Филипп прекратил участие во всех официальных мероприятиях.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Дмитрий Белоусов
Чарльз король означает тотальная война против России, этот человек ходячее зло на земле.
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