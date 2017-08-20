Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол принцу Чарльзу

Источник: AP 2017

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Королева Великобритании Елизавета II не намерена отказываться от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Читайте также СМИ сообщили о подготовке передачи английского престола принцу Чарльзу

Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего возраста планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.

Однако источники при дворе сообщают, что 91-летняя Елизавета II, которая уже установила рекорд по длительности нахождения на троне среди всех монархов, намерена выполнить обещание, которое дала в свой 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.

Чтобы Акт о регентстве вступил в силу, монарха должны официально признать неспособным выполнять королевские функции. Но источники утверждают, что Елизавета II, если здоровье будет позволять, намерена и дальше оставаться на троне. Возможно лишь, что другим членам королевской семьи придется взять на себя больше обязанностей.

Отмечается, что в последнее время королева Великобритании сократила число мероприятий, в которых она принимает участие: например, уже не отправляется в длительные и дальние поездки, но выполняет все положенные законом функции.

Британские СМИ отмечают, что ходили слухи о том, что при передаче короны и вовсе «пропустят» одно поколение и трон после Елизаветы II унаследует ее внук принц Уильям. Эти предположения были опровергнуты, так как это «приведет к конституционному кризису», а сам принц Уильям заявил, что такой вариант развития событий не обсуждается.