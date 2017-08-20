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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим

Президент Сирии Башар Асад заявил, что больше не считает Турцию партнером. Об этом он сказал во время встречи с сотрудниками МИД страны, передает агентство SANA в воскресенье, 20 августа.

Источник: AP 2017

Асад напомнил, что Сирия была готова обсуждать все предложения, направленные на прекращение войны, хотя заранее знала, что большинство из них выдвигалось не из благих намерений.

Говоря о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, он отметил, что после разоблачения поддержки террористов его режимом глава государства играет роль политического нищего.

«Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом», — сказал сирийский лидер.

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Он подчеркнул, что со странами, которые лишь на словах заявляют о поддержке урегулирования сирийского кризиса, не будет никакого сотрудничества ни в области безопасности, ни в открытии посольств, пока они не порвут свои связи с терроризмом. «Мы не позволим нашим врагам и противникам добиться через политику того, чего им не удалось достичь с помощью терроризма», — сказал Асад.

Турция вместе с Россией и Ираном является страной-гарантом меморандума о создании зон безопасности в Сирии. Он был подписан в Астане 4 мая. В результате в стране создано несколько зон безопасности — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах запрещено применение оружия.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сигнатюр Огнева
Турция с момента своего образования все века толъко и делала что порабощала все малые и близлежащие страны.... Так что тут удивлятъся собственно и нечему....
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