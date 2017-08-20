Новое заявление МИД Молдовы: о чем предупредили граждан страны

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предупреждает граждан, которые находятся, пересекают транзитом или хотят отправиться в Португалию о том, что власти этого европейского государства предварительно объявили о ситуации стихийного бедствия. Режим ЧП из-за повышенного риска пожаров действует до 22 августа в 155 населенных пунктах центральной и северной части страны.

В связи с этим власти Молдовы рекомендуют избегать поездок в пострадавшие районы, а в чрезвычайных ситуациях — обращаться в португальские службы гражданской защиты по телефону +351926768743 или по единому телефону экстренных оперативных служб — 112.