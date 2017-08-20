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20 августа, источник: Sputnik.md

Новое заявление МИД Молдовы: о чем предупредили граждан страны

Предупреждение для молдавских граждан от Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны: какие советы дают молдавским туристам, которые задумали путешествие в Португалию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предупреждает граждан, которые находятся, пересекают транзитом или хотят отправиться в Португалию о том, что власти этого европейского государства предварительно объявили о ситуации стихийного бедствия. Режим ЧП из-за повышенного риска пожаров действует до 22 августа в 155 населенных пунктах центральной и северной части страны.

В связи с этим власти Молдовы рекомендуют избегать поездок в пострадавшие районы, а в чрезвычайных ситуациях — обращаться в португальские службы гражданской защиты по телефону +351926768743 или по единому телефону экстренных оперативных служб — 112.

Граждане Молдовы в случае необходимости могут обратиться в посольство республики в Лиссабоне по телефонам: +351 213009065, +351 961929964, e-mail: lisabona@mfa.md, а также в Call-центр МИДЕИ: из Республики Молдова — 080090990 (звонок бесплатный), а из-за границы +373 22 690990.

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