Новое заявление МИД Молдовы: о чем предупредили граждан страны
Предупреждение для молдавских граждан от Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны: какие советы дают молдавским туристам, которые задумали путешествие в Португалию.
Предупреждение для молдавских граждан от Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны: какие советы дают молдавским туристам, которые задумали путешествие в Португалию.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предупреждает граждан, которые находятся, пересекают транзитом или хотят отправиться в Португалию о том, что власти этого европейского государства предварительно объявили о ситуации стихийного бедствия. Режим ЧП
В связи с этим власти Молдовы рекомендуют избегать поездок в пострадавшие районы, а в чрезвычайных ситуациях — обращаться в португальские службы гражданской защиты по телефону +351926768743 или по единому телефону экстренных оперативных служб — 112.
Граждане Молдовы в случае необходимости могут обратиться в посольство республики в Лиссабоне по телефонам: +351 213009065, +351 961929964, e-mail: lisabona@mfa.md, а также в