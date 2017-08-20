Проект переноса столицы за Урал передали в Минэкономразвития

Источник: РИА "Новости"

Ответ получили, да. В ответе написано, что документ отправлен на рассмотрение министерства экономического развития, которое, как я понимаю, и должно дать потом ответ. Юрий Крупнов Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Также чиновник прокомментировал возможность организации дебатов по этому вопросу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Под его постом среди других обсуждающих я пригласил его к дебатам, поскольку я оценил остроумие и иронию. Но все-таки проблема настолько серьезная, что я предложил ее обсудить еще и вне социальных сетей. Я не думаю, что нужно еще какое-то официальное приглашение», — пояснил он.

Читайте также Собянин сравнил перенос столицы из Москвы со ссылкой чиновников в Сибирь

Ранее Крупнов предложил московскому градоначальнику провести дискуссию на тему переноса столицы. «Уверен, Сергей Семенович согласится, и на днях состоятся дебаты!» — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в ответ на высказывание Собянина о том, что перенос столицы является «гениальной» идеей.