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19:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Проект переноса столицы за Урал передали в Минэкономразвития

Проект переноса столицы из Москвы за Урал передан в Министерство экономического развития России. Об этом в воскресенье, 20 августа, РИА Новости рассказал автор документа, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Источник: РИА "Новости"
Ответ получили, да. В ответе написано, что документ отправлен на рассмотрение министерства экономического развития, которое, как я понимаю, и должно дать потом ответ.
Юрий Крупнов
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Также чиновник прокомментировал возможность организации дебатов по этому вопросу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Под его постом среди других обсуждающих я пригласил его к дебатам, поскольку я оценил остроумие и иронию. Но все-таки проблема настолько серьезная, что я предложил ее обсудить еще и вне социальных сетей. Я не думаю, что нужно еще какое-то официальное приглашение», — пояснил он.

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Ранее Крупнов предложил московскому градоначальнику провести дискуссию на тему переноса столицы. «Уверен, Сергей Семенович согласится, и на днях состоятся дебаты!» — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в ответ на высказывание Собянина о том, что перенос столицы является «гениальной» идеей.

19 августа стало известно о том, что Крупнов направил президенту России Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания», которая содержала предложение перенести столицу страны за Урал. По словам чиновника, Россия «гиперцентрализирована»: Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения», а национальное развитие акцентировано лишь на 15−25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Для более эффективного развития страны он советует отойти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны, особенно Дальнего Востока и Сибири.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Виктория Виктория
Перефразируя старый анекдот: "В стране денег нет, а они столицу
переносят". Кто-нибудь прикинул, во сколько это обойдется и опять
за наш счет?
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