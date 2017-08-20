В Высшем совете «ЕР» предложили Екатеринбург на роль столицы

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что шумиха по этому поводу началась с подачи председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова: он в обращении к главе государства предложил перенести столицу России за Урал. По его мнению, из-за того, что большая часть российского населения старается перебраться в столичный регион, Россия может потерять свое геополитическое преимущество. Мэр Москвы Сергей Собянин скептически прокомментировал данную инициативу.

Единоросс Дмитрий Орлов внес свою лепту в дискуссию. «Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — написал он на своей странице в Facebook.

Москва, по его оценки не подходит, так как «находится далеко от географического центра России».