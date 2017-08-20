В Высшем совете «ЕР» предложили Екатеринбург на роль столицы
Дискуссия по поводу переноса столицы из Москвы в другой город продолжается. Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил в этом качестве Екатеринбург.
Дискуссия по поводу переноса столицы из Москвы в другой город продолжается. Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил в этом качестве Екатеринбург.
Напомним, что шумиха по этому поводу началась с подачи председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова: он в обращении к главе государства предложил перенести столицу России за Урал. По его мнению,
Единоросс Дмитрий Орлов внес свою лепту в дискуссию. «Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — написал он на своей странице в Facebook.
Москва, по его оценки не подходит, так как «находится далеко от географического центра России».
В Госдуме ранее тоже высказались по поводу переноса столицы: мнения депутатов разделились. Например, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил, что о реализация этой интересной идеи возможна в перспективе.