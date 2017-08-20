Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контента
Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов».
Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов».
БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Творческое сообщество должно само фильтровать теле- и
По словам Путина, «должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде — и в интернете, на телевидении и в других СМИ». «Но все другое может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему
Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов». Он добавил, что находится в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, «с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит».
Могу сказать, что они это сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но в современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию.
Путин подчеркнул, что «в век интернета это сложно сделать — отфильтровать все подряд, но в некоторых странах предпринимаются такие попытки».