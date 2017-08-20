Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Военным разрешили изымать земли у граждан
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
20:53 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контента

Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов».

Источник: ИТАР-ТАСС
Читайте также
Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Творческое сообщество должно само фильтровать теле- и интернет-контент, влияние государства здесь нужно минимизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума «Таврида», комментируя предложение одного из участников беседы о введении некоего фильтра для телевизионного интернет-контента, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении.

По словам Путина, «должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде — и в интернете, на телевидении и в других СМИ». «Но все другое может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства», — сказал Путин.

Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов». Он добавил, что находится в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, «с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит».

Могу сказать, что они это сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но в современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию.
Владимир Путин

Путин подчеркнул, что «в век интернета это сложно сделать — отфильтровать все подряд, но в некоторых странах предпринимаются такие попытки».

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
Sergey Sergey
Как всегда неприкрытая лож и лицемерие. ) Все основные драконовские законы подготовлены и подписаны лично им, безумно дорогостоящие программы запущены....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
 Путин считает главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Президент Сирии назвал Эрдогана политическим нищим
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Проект переноса столицы России передали в Минэкономразвития
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь