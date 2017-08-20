Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контента

Источник: ИТАР-ТАСС

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Творческое сообщество должно само фильтровать теле- и интернет-контент, влияние государства здесь нужно минимизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума «Таврида», комментируя предложение одного из участников беседы о введении некоего фильтра для телевизионного интернет-контента, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении.

По словам Путина, «должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде — и в интернете, на телевидении и в других СМИ». «Но все другое может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства», — сказал Путин.

Президент предложил «вместе подумать над созданием таких механизмов». Он добавил, что находится в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, «с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит».

Могу сказать, что они это сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но в современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию. Владимир Путин