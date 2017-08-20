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22:09 (мск), источник: Интерфакс

В «Единой России» предложили перенести столицу из Москвы в Екатеринбург

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Оптимальным вариантом для переноса столицы из Москвы мог бы стать Екатеринбург, считает член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов; об этом он написал в воскресенье в своем фейсбуке.

«Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации», — считает Орлов. По его мнению, этих двух аргументов достаточно для того, чтобы всерьез задуматься о переносе столицы на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь.

При этом наиболее «адекватным» вариантом представитель «Единой России» называет Екатеринбург, предлагая делегировать часть столичных функций другим городам.

«Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — добавляет Орлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею переноса столицы за Урал, предложенную Институтом демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР). «Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — заявил Собянин.

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