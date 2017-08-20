В «Единой России» предложили перенести столицу из Москвы в Екатеринбург

«Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации», — считает Орлов. По его мнению, этих двух аргументов достаточно для того, чтобы всерьез задуматься о переносе столицы на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь.
При этом наиболее «адекватным» вариантом представитель «Единой России» называет Екатеринбург, предлагая делегировать часть столичных функций другим городам.
«Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — добавляет Орлов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею переноса столицы за Урал, предложенную Институтом демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР). «Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — заявил Собянин.