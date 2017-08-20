Путин понадеялся на приход к власти молодых политиков

Путин напомнил, что за последние несколько лет несколько российских регионов возглавили молодые политики, зарекомендовавшие себя и добившиеся результата.

Также президент заявил, что следует заниматься продвижением молодых людей и в других сферах деятельности, например, в области культуры и искусства.

Молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля до 31 августа. Его организаторами выступают Росмолодежь, подведомственный ему «Роспатриотцентр» и Московский государственный институт культуры. По данным организаторов, за время работы форума в его работе поучаствуют более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие разбито на восемь смен — в частности, для молодых художников, писателей, музыкантов, преподавателей истории и журналистов.