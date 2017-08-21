«В душе у тебя грязь"-2. Евгений Ройзман отреагировал на предложение перенести столицу России в Екатеринбург

«У нас есть прекрасный город, который готов принять столицу и столичные функции. Который, к тому же, расположен еще и географически правильно — на стыке Европы и Азии. Это Екатеринбург (привет Евгений Ройзман). Я абсолютно уверен, что переезд 500 тыс. человек в Екатеринбург, который, на самом деле, очень хороший, не приведет к страданиям как чиновников, так и жителей Екатеринбурга. Еще это поможет оживить ныне промышленный кластер и вдохнуть в него новые силы. Также это придаст сил Казани, Новосибирску и вообще перетянет несколько миллионов человек на Урал и в Сибирь. Поэтому я всецело за перенос столицы из Москвы в Екатеринбург. Это прекрасная идея и ее надо поддерживать всеми руками», — написал блогер Петр Шкуматов на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях не все оценили предложение, а после реплики о том, что Екатеринбург — грязный город, в дискуссию вступил Ройзман со своей коронной фразой «В душе у тебя грязь».

Источник: Nakanune.ru

«Он реально грязный. Пять раз там была в разные времена года. Столица не должна быть такой. Еще и мэр — хам, на ты я не давала вам разрешения переходить. Можно было красивое фото города выложить и сохранить свое лицо, а не хамить и не сраться с человеком, которого знать не знаешь — кстати я не хамила тебе, раз уж на то пошло, впрочем, какой городишка — такой и мэр» (орфография сохранена, — прим. Накануне.RU), — ответила девушка.