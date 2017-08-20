Глава Пентагона подтвердит стратегическое партнерство США с Украиной

Источник: РИА Новости

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

Видео Пентагон подготовил план вооружения Украины

«У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности», — сказал Мэттис журналистам, сопровождающим его в зарубежном турне. Стенограмму беседы распространил Пентагон.

Как отметил министр, он намерен также подчеркнуть «усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским вооруженным силам».

Мэттис напомнил, что приоритет в решении проблем на Украине отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.