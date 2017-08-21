Аксенов предложил усилить поддержку молодых семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил усилить поддержку одаренной молодежи и молодых семей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил усилить поддержку одаренной молодежи и молодых семей.
«Нам необходимо активнее привлекать молодежь к работе в структурах управления, в промышленности, науке, образовании, культуре, бизнесе, расширять систему социальных лифтов, усиливать поддержку одаренной молодежи и молодых семей», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Ранее Аксенов совместно с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Всероссийский образовательный форум «Таврида».