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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов предложил усилить поддержку молодых семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил усилить поддержку одаренной молодежи и молодых семей.

Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимо активнее привлекать молодежь к работе в структурах управления, в промышленности, науке, образовании, культуре, бизнесе, расширять систему социальных лифтов, усиливать поддержку одаренной молодежи и молодых семей», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ранее Аксенов совместно с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Всероссийский образовательный форум «Таврида».

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