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01:07 (мск), источник: РБК

Экс-советник Трампа Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США

Экс-советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

Источник: AP 2017

«Ни одна администрация в истории не была настолько разделена между собой по поводу направления, в котором она должна двигаться», — сообщил Бэннон. По его словам, команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем те цели, которые провозглашает американский лидер.

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«Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, то это будет одна большая счастливая семья» — подчеркнул бывший советник Трампа.

О том, что Трамп решил уволить Бэннона, стало известно 18 августа. Однако по словам близкого к Бэннону источника, американский стратег сам подал в отставку еще 7 августа. По словам источника, заявление о его отставке пришлось отложить из-за эскалации конфликтов в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния.

На следующий день, 19 августа, появилась информация о том, что Бэннон вернулся на должность гендиректора новостного сайта Breibart News. Бэннон работал исполнительным директором сайта до августа 2016 года, а затем возглавил избирательный штаб Трампа.

По информации источника Bloomberg, Бэннон вошел в состав Совета национальной безопасности «отчасти чтобы присматривать за советником по нацбезопасности Майком Флинном», однако ни разу не присутствовал на заседаниях совета.

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