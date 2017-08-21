Экс-советник Трампа Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США

Источник: AP 2017

«Ни одна администрация в истории не была настолько разделена между собой по поводу направления, в котором она должна двигаться», — сообщил Бэннон. По его словам, команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем те цели, которые провозглашает американский лидер.

Видео Трамп уволил своего советника по стратегическим вопросам

«Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, то это будет одна большая счастливая семья» — подчеркнул бывший советник Трампа.

О том, что Трамп решил уволить Бэннона, стало известно 18 августа. Однако по словам близкого к Бэннону источника, американский стратег сам подал в отставку еще 7 августа. По словам источника, заявление о его отставке пришлось отложить из-за эскалации конфликтов в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния.

На следующий день, 19 августа, появилась информация о том, что Бэннон вернулся на должность гендиректора новостного сайта Breibart News. Бэннон работал исполнительным директором сайта до августа 2016 года, а затем возглавил избирательный штаб Трампа.