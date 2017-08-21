CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих

Источник: AP 2017

По их сведениям, Трамп расскажет о новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии, которая, в частности, «настойчиво подтолкнет» власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам.

Видео Трамп предложил расстреливать террористов пулями со свиной кровью

CBS также проинформировал, что Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО. При этом в администрации не исключают, что планы могут измениться до того, как президент выступит с обращением.

В пресс-службе Пентагона корреспонденту ТАСС не стали комментировать информацию телеканала и предложили дождаться заявления главнокомандующего.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп расскажет 21 августа о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану и Южной Азии.