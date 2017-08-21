Опрос: Трамп теряет поддержку ключевых штатов, голосовавших за него на выборах

Источник: AP 2017

Согласно представленным данным, в штате Мичиган 36% опрошенных одобряют деятельность республиканца Трампа на посту главы государства, 55% — выступают против. В Пенсильвании уровень поддержки президента составляет 35%, в то время как 54% респондентов не одобряют его работу. В Висконсине за Трампа выступают 34% участников опроса, 56% — не согласны с тем, как он руководит страной.

Между тем, 64% респондентов в Мичигане и Висконсине заявили, что им стыдно за поведение Трампа на посту президента. В Пенсильвании эта цифра составила 63%.

Если говорить о положительных моментах, то большинство участников опроса с одобрением относятся к экономическим преобразованиям, которые совершаются при Трампе. Вместе с тем около 60% респондентов во всех трех штатах считают, что роль США на международной арене с приходом Трампа ослабла. Кроме того, до 48% опрошенных в указанных штатах хотят, чтобы по итогам выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре следующего года, контроль над обеими палатами законодательного органа вернулся к демократам.

Мичиган, Пенсильвания и Висконсин принадлежат к числу так называемых «колеблющихся» штатов, однозначного преимущества в которых нет ни у республиканцев, ни у демократов. Исход голосования в них на состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборах оставался неясным до последнего момента. Победу в этих трех штатах одержал Трамп, нанеся в результате поражение своей сопернице-демократу Хиллари Клинтон и выиграв выборы.