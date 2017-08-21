Приморский бизнес готовится к участию в Восточном экономическом форуме
Уже известно, что на ВЭФ Приморье подпишет не менее 37 инвестиционных соглашений.
Уже известно, что на ВЭФ Приморье подпишет не менее 37 инвестиционных соглашений.
Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
Подготовка к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет
Среди направлений, по которым готовятся соглашения, первый
«Один из заявленных проектов — завод по производству и огранки бриллиантов со стоимостью 2 млрд рублей. Помимо инвестиционных проектов есть и соглашения по сотрудничеству. Планируется подписание с Российским экспортным центром, так как Дальний Восток — территория продвижения экспортного потенциала. Также “Почта Банк” заходит в Приморье, банк социальной направленности — мы приветствуем это начинание. Планируются соглашения с различными строительными компаниями. Например, китайские компании интересуются возведением жилья, это наиболее популярное предложение, и дорожным строительством. Мы транспортные коридоры “Приморье-1” и “Приморье-2” строим сейчас на деньги бюджета, но задача стоит по сокращению сроков строительства — для этого активно ведем переговоры с возможными частными инвесторами», — сказал Василий Усольцев.
По мнению председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Тимченко, планируемое подписание Приморским краем инвестиционных соглашений в рамках ВЭФ-2017 будет иметь большое значение для экономики как Приморского края, так и всего Дальнего Востока.
— При этом значимо как собственно подписание инвестиционных соглашений и приход иностранного капитала в регион, так и информационная составляющая — такие результаты в области внешнеэкономической деятельности являются ярким показателем растущей роли Приморского края и Владивостока как центра делового и международного сотрудничества в АТР, — отметил Тимченко.
По словам собеседника агентства, большое значение имеют те проекты, в которые будет привлекаться капитал. Это должны быть экономические инициативы по производству товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью — то есть промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм
— Важно также связывать такие инвестиционные проекты с перспективами развития территории — я имею в виду хозяйственные инициативы по использованию
Самое активное участие в работе форума собираются принять представители самого молодого в Приморье объединения бизнеса — Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток. Об этом ИА PrimaMedia сообщил исполнительный директор ассоциации Денис Гарин.
— Члены ассоциации будут спикерами на сессии «Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Думаем вместе» и по отраслевым тематикам, касающимся таможенного регулирования (сессия «Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР»), малого и среднего предпринимательства (сессия «Развивая малый и средний бизнес. Всё для роста!»). Участники ассоциации также планируют подписать несколько соглашений. Каких именно и с кем, пока говорить рано. На полях форума пройдут переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, — сказал Денис Гарин.
От агентства отметим, что программа ВЭФ-2017 является очень насыщенной. Кроме традиционных тематических сессий, посвященных основным направлениям экономического развития и сотрудничества на Дальнем Востоке и в АТР, на Русском острове пройдут такие интересные мероприятия, как сессия клуба «Валдай», теледебаты канала «Россия 24» и клуба «Валдай», семинар «Глобальные услуги Всемирной организации интеллектуальной собственности. Международные системы регистрации» и дискуссионное
Ключевая тема пленарного заседания, отрывающего ВЭФ-2017, на этот раз сформулирована следующим образом: «Дальний Восток: создавая новую реальность».
Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в
Материал подготовлен в рамках проекта «Инвестируем в Приморье» на сайте ИА PrimaMedia. Цель проекта — раскрытие инвестиционного потенциала Приморского края как региона, на территории которого успешно действуют разнообразные льготные режимы и программы поддержки бизнеса.