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03:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский бизнес готовится к участию в Восточном экономическом форуме

Уже известно, что на ВЭФ Приморье подпишет не менее 37 инвестиционных соглашений.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Подготовка к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет 6—7 сентября во Владивостоке, в кампусе ДВФУ, вступила в решающую фазу. К участию в форуме готовятся и представители приморского бизнеса. Уже известно, что Приморье подпишет на ВЭФ не менее 37 инвестиционных соглашений на сумму 82 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом сказал первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к третьему Восточному экономическому форуму.

Среди направлений, по которым готовятся соглашения, первый вице-губернатор назвал сельское хозяйство, промышленные производство, строительство, транспортно-логистическую сферу.

«Один из заявленных проектов — завод по производству и огранки бриллиантов со стоимостью 2 млрд рублей. Помимо инвестиционных проектов есть и соглашения по сотрудничеству. Планируется подписание с Российским экспортным центром, так как Дальний Восток — территория продвижения экспортного потенциала. Также “Почта Банк” заходит в Приморье, банк социальной направленности — мы приветствуем это начинание. Планируются соглашения с различными строительными компаниями. Например, китайские компании интересуются возведением жилья, это наиболее популярное предложение, и дорожным строительством. Мы транспортные коридоры “Приморье-1” и “Приморье-2” строим сейчас на деньги бюджета, но задача стоит по сокращению сроков строительства — для этого активно ведем переговоры с возможными частными инвесторами», — сказал Василий Усольцев.

По мнению председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Тимченко, планируемое подписание Приморским краем инвестиционных соглашений в рамках ВЭФ-2017 будет иметь большое значение для экономики как Приморского края, так и всего Дальнего Востока.

— При этом значимо как собственно подписание инвестиционных соглашений и приход иностранного капитала в регион, так и информационная составляющая — такие результаты в области внешнеэкономической деятельности являются ярким показателем растущей роли Приморского края и Владивостока как центра делового и международного сотрудничества в АТР, — отметил Тимченко.

По словам собеседника агентства, большое значение имеют те проекты, в которые будет привлекаться капитал. Это должны быть экономические инициативы по производству товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью — то есть промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и т. д. Должны внедряться современные технологии, создаваться рабочие места и увеличиваться поступления налогов в бюджет. Это должно быть целевыми ориентирами для властей.

— Важно также связывать такие инвестиционные проекты с перспективами развития территории — я имею в виду хозяйственные инициативы по использованию ДВ-гектара, Владивостокскую агломерацию и так далее. Главный принцип — инвестирование в проекты, имеющие длительную временную перспективу, а значит, связанные с производством и технологиями, научными и техническими разработками. Если намеченные соглашения будут подписаны в сентябре и реализованы, то это станет показателем успешности стратегии проведения ВЭФ в ежегодном формате, — подчеркнул Алексей Тимченко.

Самое активное участие в работе форума собираются принять представители самого молодого в Приморье объединения бизнеса — Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток. Об этом ИА PrimaMedia сообщил исполнительный директор ассоциации Денис Гарин.

— Члены ассоциации будут спикерами на сессии «Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Думаем вместе» и по отраслевым тематикам, касающимся таможенного регулирования (сессия «Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР»), малого и среднего предпринимательства (сессия «Развивая малый и средний бизнес. Всё для роста!»). Участники ассоциации также планируют подписать несколько соглашений. Каких именно и с кем, пока говорить рано. На полях форума пройдут переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, — сказал Денис Гарин.

От агентства отметим, что программа ВЭФ-2017 является очень насыщенной. Кроме традиционных тематических сессий, посвященных основным направлениям экономического развития и сотрудничества на Дальнем Востоке и в АТР, на Русском острове пройдут такие интересные мероприятия, как сессия клуба «Валдай», теледебаты канала «Россия 24» и клуба «Валдай», семинар «Глобальные услуги Всемирной организации интеллектуальной собственности. Международные системы регистрации» и дискуссионное ток-шоу «Экономика Дальнего Востока 2030» в рамках сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Ключевая тема пленарного заседания, отрывающего ВЭФ-2017, на этот раз сформулирована следующим образом: «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, ВЭФ позволяет представить край на российской и международной арене, ярко продемонстрировать, что «Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Материал подготовлен в рамках проекта «Инвестируем в Приморье» на сайте ИА PrimaMedia. Цель проекта — раскрытие инвестиционного потенциала Приморского края как региона, на территории которого успешно действуют разнообразные льготные режимы и программы поддержки бизнеса.

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