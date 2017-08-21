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08:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск примет форум «Армия 2017»

Новосибирск сегодня готовится принимать международный форум «Армия 2017». Для военных это площадка испытания новой техники и обмена опытом.

Источник: Вести - Новосибирск

Современные образцы вооружения ПВО, авиационных и ракетных войск. На военный аэродром в Толмачево техника прибывает со всего региона, а также из Кузбасса и Свердловской области. Увидеть и потрогать образцы — может каждый. В дни работы форума вход на аэродром свободный. С 25, 26 и 27 августа пройдет масштабное шоу на земле и в воздухе. Время работы с 12 до 16 ноль-ноль.

Олег Короткевич, врио заместителя командующего 41 армии по работе с личным составом: «Техника не будет просто стоять, на технике будет демонстрироваться выполнение нормативов по боевой подготовке при вооружении танков, БМП. Авиационную технику можно будет посетить, посмотреть, что такое быть настоящим пилотом, кроме того привлекаем к участию в мероприятии подразделения МЧС со своей специальной техникой, военной полиции».

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