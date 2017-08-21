Новосибирск примет форум «Армия 2017»

Современные образцы вооружения ПВО, авиационных и ракетных войск. На военный аэродром в Толмачево техника прибывает со всего региона, а также из Кузбасса и Свердловской области. Увидеть и потрогать образцы — может каждый. В дни работы форума вход на аэродром свободный. С 25, 26 и 27 августа пройдет масштабное шоу на земле и в воздухе. Время работы с 12 до 16 ноль-ноль.