Арестованный мэр Владивостока обратился к Путину «за защитой ради справедливости»

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Арестованный глава города Владивостока Игорь Пушкарев написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В обращении временно отстраненный мэр, который находится уже более года в СИЗО «Матросская тишина» и обвиняется в коррупции, изложил свою версию по возбужденным в отношении него уголовным делам. По словам мэра, его семья безвоздмездно передала городу строительные материалы на почти 1 млрд рублей. К главе государства он обратился «за защитой», сообщает ИА PrimaMedia.

В письме Пушкарев отмечает, что обратиться к президенту его вынудила безысходность ситуации.

«К сожалению, иных способов быть услышанным нет. У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе, а все мои неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели», — пишет мэр Владивостока.

Далее он отмечает, что СК уже завершил расследование дела, возбужденного в отношении него по обвинению в коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, родного брата Андрея Пушкарев и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Мэр отмечает, что в период 2014—2015 годов по тем же фактам проводились неоднократные проверки, по результатам которых трижды отказывалось в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях состава преступления. А 31 мая 2016 года неожиданно, без каких-либо либо дополнительных проверок, по этим же материалам было возбуждено уголовное дело, после чего он был задержан, этапирован в Москву, арестован и направлен в СИЗО «Матросская тишина».

«Владимир Владимирович, я полностью посвятил себя работе на благо нашей Родины, на протяжении многих лет, не считаясь со своими интересами и интересами моей семьи. В сентябре 2008 года Вы лично поручили мне навести порядок в г. Владивостоке и подготовить его к саммиту АТЭС 2012 г. Будучи воодушевлён Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на 1 млрд рублей. Я считаю, что справился с Вашим поручением и Вы неоднократно сами отмечали, что город буквально преобразился. И я был горд тем, что оправдал Ваше доверие, и тем, что сделал г. Владивосток лучше, чище и комфортнее для горожан и гостей города. Сегодня я обвиняюсь в завышении цен на строительные материалы, которые моя семья безвозмездно передала городу. Любой здравомыслящий человек скажет, что это абсурд. И я так думал», — пишет Пушкарев.

Мэр в очередной раз делает акцент на том, что дело носит политический характер и его главная цель не установление объективной истины по делу, «а в том, чтобы физически изолировать меня от общества и дискредитировать как политика в Приморском крае».

Добавим, что если по первому делу — о злоупотреблении полномочиями — потерпевшая сторона на прошлой неделе отозвала свое заявление, то есть и другие статьи, по которым пока «отбиться» стороне защиты не удалось — о коммерческом подкупе и получении взятки.

«Второе обвинение является еще более абсурдным, чем первое, хотя и тесно связано с ним — меня обвиняют в том, что я подкупал своего подчиненного, чтобы он безвозмездно получал эти самые строительные материалы от компании, возглавляемой моим братом Андреем. А третье обвинение заключается в том, что при всём при этом, мой брат Андрей ещё и давал мне за это взятки, причем не простые, а беря для этого деньги у моей жены и матери (которые, к слову, были всеми нами задекларированы). Поверьте, я мог бы найти гораздо более простой способ брать деньги у своей жены», — поясняет Игорь Пушкарев.

В завершение мэр обращается к президенту, как говорится в письме, «не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости».

Пушкарев был задержан и этапирован в Москву 1 июня 2016 года. Вместе с ним задержали Андрея Лушникова, который занимал должность главы муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Они были арестованы решением Басманного суда. СКР предъявил им обвинения по п. «а» ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч.2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Под стражей по этому делу находится брат Пушкарева Андрей.

По версии следователей, Пушкарев организовал закупку по завышенным ценам строительных материалов муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», причинив предприятию ущерб на 158 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что компанией «Востокцемент» руководят близкие родственники главы города. По данным «СПАРК-Интерфакса», его брат Андрей Пушкарев является гендиректором компании, а Владимир Пушкарев — его первым заместителем. Всего за последние несколько лет «Дороги Владивостока» закупили стройматериалы у компаний, входящих в «Востокцемент», на сумму почти в 1 млрд руб.