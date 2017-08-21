Глава МИД Японии может приехать на ВЭФ во Владивосток

Глава МИД Японии Таро Коно может приехать на ВЭФ во Владивосток в сентябре, куда поедет премьер-министр Синдзо Абэ. Также он планирует совершить рабочий визит в Россию в ноябре этого года, чтобы провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».