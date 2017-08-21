Глава МИД Японии может приехать на ВЭФ во Владивосток
Также Таро Коно планирует совершить рабочий визит в Россию в ноябре этого года.
Также Таро Коно планирует совершить рабочий визит в Россию в ноябре этого года.
Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
Глава МИД Японии Таро Коно может приехать на ВЭФ во Владивосток в сентябре, куда поедет
Отмечается, что визит может быть отложен на декабрь, если у Коно будет назначено на этот период много важных заседаний.
Первая встреча с Лавровым у Коно состоялась на полях саммита Ассоциации государств