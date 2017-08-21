Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Мрамор Микеланджело
05:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава МИД Японии может приехать на ВЭФ во Владивосток

Также Таро Коно планирует совершить рабочий визит в Россию в ноябре этого года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Глава МИД Японии Таро Коно может приехать на ВЭФ во Владивосток в сентябре, куда поедет премьер-министр Синдзо Абэ. Также он планирует совершить рабочий визит в Россию в ноябре этого года, чтобы провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Отмечается, что визит может быть отложен на декабрь, если у Коно будет назначено на этот период много важных заседаний.

Первая встреча с Лавровым у Коно состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Лидером японского внешнеполитического ведомства Коно был назначен 3 августа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Новый компенсационный фонд долевого строительства защитит интересы дольщиков Приморья
Синоптики предупредили о новых разрушительных паводках в Приморье
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ
Путин предложил подумать о способах цензуры в России
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь