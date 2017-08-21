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05:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ

Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), направлявшейся в сторону сирийского города Дейр-эз-Зор, уничтожены более 200 террористов. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС.

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Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами для боевиков.

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Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила крупную группировку террористов

Ранее стало известно о роли российских ВКС при освобождении от террористов сирийского города Эс-Сухне. Операция проходила в несколько этапов. К четвергу сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне, а в ночь на воскресенье при поддержке российских летчиков выбила боевиков из северных и западных кварталов.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

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