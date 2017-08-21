Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ

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Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами для боевиков.

Видео Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила крупную группировку террористов

Ранее стало известно о роли российских ВКС при освобождении от террористов сирийского города Эс-Сухне. Операция проходила в несколько этапов. К четвергу сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне, а в ночь на воскресенье при поддержке российских летчиков выбила боевиков из северных и западных кварталов.