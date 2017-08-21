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09:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Байкальском экологическом водном форуме хотят участвовать 16 зарубежных стран

Участие в Байкальском экологическом водном форуме, который пройдет 14 и 15 августа 2017 года в Иркутске, подтвердили 16 зарубежных стран.

Источник: Reuters

Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, на форум приедут Болгария, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Казахстан, Кения, Киргизия, Корея, Монголия, Польша, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция. На официальном сайте форума зарегистрировалось более 350 персон. Среди них специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ряд других высокопоставленных лиц, а также представители органов власти 17 регионов России.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы по организации и проведению Байкальского экологического водного форума. По его словам, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал. «Главная задача форума — донести до всех заинтересованных сторон мысль о том, что озеро Байкал — это не просто участок мирового наследия и одно из красивейших мест на планете. Уникальность данной территории является уязвимой и требует нашей защиты и внимания. Красотой Байкала мало просто восхищаться, необходимо заботиться о его сохранности для будущих поколений», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время программа форума проходит доработку, но уже известно, что в рамках мероприятия пройдут два пленарных заседания, на которых заявились выступить 145 спикеров. Планируется, что на тематических секциях будут обсуждаться международные практики водных ресурсов, экологические стандарты водопользования, вопросы социально ответственного туризма, роль муниципалитетов в решении экологических задач.

Форум предварит пленарное заседание создающейся Ассоциации содружества озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию. Заседание состоится 13 сентября. Ассоциация создается по инициативе Иркутской области. По задумке организаторов, члены Ассоциации озерных регионов должны получить возможность работать в формате прямого взаимодействия и сотрудничества, оперативно делиться новостями и опытом через прямые контакты, круглые столы, научные конференции, форумы и фестивали. В регионах постепенно будет выстроена инфраструктура, а также культурная, экономическая база для решения экологических проблем и привлечения туристов.

Основной на БЭВФ должна стать тема очистки воды. В рамках форума состоится выставка, на которой будут представлены самые современные и эффективные технологии в этой сфере. По инициативе Сергея Левченко, большое внимание будет уделено экологическому воспитанию. В рамках молодежного направления «ЭКО-Поколение» планируются деловые игры, дискуссии, посвященные этой тематике. На специально отведенной площадке будут проводиться экологические мастер-классы и игры для детей, начиная со старшего дошкольного возраста. Министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому предлагается провести урок для молодежи.

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