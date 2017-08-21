Вячеслав Шпорт: Необходимо увеличить объем поддержки малого бизнеса Комсомольска

Открывая заседание, Вячеслав Шпорт отметил, что в этом году малый бизнес региона по различным каналам получил почти 400 миллионов рублей в качестве финансовой поддержки. Из них около 26 миллионов рублей выделили предпринимателям Комсомольска.

«Это очень скромная сумма для такого города как Комсомольск-на-Амуре. Пока мы недостаточно используем ресурсы и возможности Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Нужно более активно работать и нашим краевым фондам. Необходимо к каждому проекту, который предлагают для финансирования предприниматели, подходить без лишнего формализма и бюрократии, оказывать максимальную поддержку», — подчеркнул Вячеслав Шпорт. Он также обратил внимание собравшихся на меры нефинансовой поддержки. Так, подготовлен законопроект о внесении поправок по патентной системе налогообложения. Документом предусмотрено снижение стоимости патента в среднем на 30%. Для Комсомольска устанавливается понижающий коэффициент 0,9. Губернатор подчеркнул, что необходимо расширять возможности участия малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков. По итогам прошлого года у зарегистрированных на территории Хабаровского края субъектов малого и среднего предпринимательства размещено закупок на сумму 6,6 миллиарда рублей. Среди поставщиков-лидеров есть и компании из Комсомольска-на-Амуре.