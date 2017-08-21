Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Как сделать вкусное полезным: 5 идей
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
1070 годовщина независимости Индии
07:21 (мск), источник: VLADNEWS

Жители 13 стран мира планируют ​массовое посещение Приморья

Иностранцы приедут по деловым, гуманитарным и туристическим визам.

Источник: VLADNEWS

Упрощенным визовым режимом для въезда на территорию СП Владивосток воспользовались граждане 13 стран мира — более 500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, с момента начала работы упрощенного визового режима в Свободный порт Владивосток выдано 522 электронные визы.

«На первом месте по числу заявок на визу стоит Китай (221), за ним следует Япония (147), на третьем наводится Марокко (72), также активно Приморским краем стал интересоваться Алжир (48)», — уточнил Волков.

Посетить РФ планируют жители таких стран, как Тунис (9), Индия (8), Сингапур (7), Саудовская Аравия (3), Иран (2), Мексика (1) и многие другие.

Воспользовались своим шансом посетить Приморье уже 46 человек из разных стран. Ими были оформлены деловые, гуманитарные и туристические визы.

Оформить бесплатную электронную визу иностранец может на специализированном сайте за четыре дня до въезда. Правительством РФ были определены 18 стран, граждане которых имеют право подать заявку. В их числе Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Отметим, что с 1 января 2018 года расширяются возможности электронной визы. Виза позволит приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Кроме морского пункта пропуска и аэропорта «Кневичи» планируется открытие железнодорожных пунктов пропусков «Пограничный» и «Хасан», автомобильные пункты «Полтавка» и «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Коммерсанты наживались на здоровье владивостокцев
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь