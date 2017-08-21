Жители 13 стран мира планируют ​массовое посещение Приморья

Источник: VLADNEWS

Упрощенным визовым режимом для въезда на территорию СП Владивосток воспользовались граждане 13 стран мира — более 500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, с момента начала работы упрощенного визового режима в Свободный порт Владивосток выдано 522 электронные визы.

«На первом месте по числу заявок на визу стоит Китай (221), за ним следует Япония (147), на третьем наводится Марокко (72), также активно Приморским краем стал интересоваться Алжир (48)», — уточнил Волков.

Посетить РФ планируют жители таких стран, как Тунис (9), Индия (8), Сингапур (7), Саудовская Аравия (3), Иран (2), Мексика (1) и многие другие.

Воспользовались своим шансом посетить Приморье уже 46 человек из разных стран. Ими были оформлены деловые, гуманитарные и туристические визы.

Оформить бесплатную электронную визу иностранец может на специализированном сайте за четыре дня до въезда. Правительством РФ были определены 18 стран, граждане которых имеют право подать заявку. В их числе Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.