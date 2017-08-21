Жители 13 стран мира планируют массовое посещение Приморья
Иностранцы приедут по деловым, гуманитарным и туристическим визам.
Иностранцы приедут по деловым, гуманитарным и туристическим визам.
Упрощенным визовым режимом для въезда на территорию СП Владивосток воспользовались граждане 13 стран мира — более 500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«На первом месте по числу заявок на визу стоит Китай (221), за ним следует Япония (147), на третьем наводится Марокко (72), также активно Приморским краем стал интересоваться Алжир (48)», — уточнил Волков.
Посетить РФ планируют жители таких стран, как Тунис (9), Индия (8), Сингапур (7), Саудовская Аравия (3), Иран (2), Мексика (1) и многие другие.
Воспользовались своим шансом посетить Приморье уже 46 человек из разных стран. Ими были оформлены деловые, гуманитарные и туристические визы.
Оформить бесплатную электронную визу иностранец может на специализированном сайте за четыре дня до въезда. Правительством РФ были определены 18 стран, граждане которых имеют право подать заявку. В их числе Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
Отметим, что с 1 января 2018 года расширяются возможности электронной визы. Виза позволит приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Кроме морского пункта пропуска и аэропорта «Кневичи» планируется открытие железнодорожных пунктов пропусков «Пограничный» и «Хасан», автомобильные пункты «Полтавка» и «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».