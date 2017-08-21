Депутат из Туруханского района тратит сотни тысяч на перелеты из Тамбова
Анатолий Голодед летает через всю России за казенный счет.
Анатолий Голодед летает через всю России за казенный счет.
Депутат Туруханского районного совета Анатолий Голодед тратит сотни тысяч рублей, чтобы на самолете долететь из Тамбова на север края. Народный избранник переехал из Туруханска в один из самых экологически чистых городов страны, сообщает ГТРК «Красноярск».
По информации телеканала, чтобы долететь из Тамбова на сессию депутатов, Голодед вынужден сначала добраться до Москвы, затем до Красноярска и только оттуда до Туруханска. Перелеты парламентарию оплачивают из дефицитного муниципального бюджета.
«Я имею право жить, где угодно — в Москве, в Туруханске или в Красноярске. На сессию я летаю за бюджетный счет. У нас в районе всегда так было. У нас половина депутатов живут в Красноярске», — прокомментировал Голодед.
Согласно российскому законодательству, депутатам на непостоянной основе возмещают перелеты на сессии из любой точки России.
Анатолий Голодед возглавлял Туруханский район, а теперь он входит в комиссию по
Отметим, что семья Анатолия Голодеда считается обеспеченной. В 2016 году его супруга задекларировала почти 200 млн рублей.