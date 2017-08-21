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07:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат из Туруханского района тратит сотни тысяч на перелеты из Тамбова

Анатолий Голодед летает через всю России за казенный счет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Туруханского районного совета Анатолий Голодед тратит сотни тысяч рублей, чтобы на самолете долететь из Тамбова на север края. Народный избранник переехал из Туруханска в один из самых экологически чистых городов страны, сообщает ГТРК «Красноярск».

По информации телеканала, чтобы долететь из Тамбова на сессию депутатов, Голодед вынужден сначала добраться до Москвы, затем до Красноярска и только оттуда до Туруханска. Перелеты парламентарию оплачивают из дефицитного муниципального бюджета.

«Я имею право жить, где угодно — в Москве, в Туруханске или в Красноярске. На сессию я летаю за бюджетный счет. У нас в районе всегда так было. У нас половина депутатов живут в Красноярске», — прокомментировал Голодед.

Согласно российскому законодательству, депутатам на непостоянной основе возмещают перелеты на сессии из любой точки России.

Анатолий Голодед возглавлял Туруханский район, а теперь он входит в комиссию по жилищно-коммунальной политике районного совета. К слову, именно на высокие квартплаты так активно жалуются жители заполярной территории.

Отметим, что семья Анатолия Голодеда считается обеспеченной. В 2016 году его супруга задекларировала почти 200 млн рублей.

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