Нерядовые запаса

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главным «преемником» Владимира Путина авторы рейтинга (его презентация состоится сегодня) считают Дмитрия Медведева (21 балл). При этом составители уточняют, что под понятием «преемник» понимают «высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве» президента, но возможную будущую должность чиновника не указывают. «Прошлый опыт показывает, что возможны варианты: выдвижение в президенты, премьеры, вице-премьеры», — говорится в докладе. Политиков, включенных в рейтинг, эксперты называют участниками будущей правящей коалиции 2018−2024 годов.

Баллы складываются из показателей публичности, общественных ожиданий, активности, неконфликтности, субъектности (контроль над влиятельным кланом и ресурсными потоками) и наличия контркампании против политика. Эксперты анализируют также успехи и неудачи политиков и частоту их встреч с Владимиром Путиным за лето.

В рейтинге три региональных чиновника. Вторым после премьера идет мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По версии «Петербургской политики», столичный мэр присутствует в кругу потенциальных преемников с 2004 года и за это время значительно «продвинулся» в близости к этому статусу. На один балл от него отстал тульский губернатор Алексей Дюмин, однако в докладе говорится, что у него была всего одна встреча с президентом — 2 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2017. И со значительным отрывом (14 баллов) на 13-м месте глава Чечни Рамзан Кадыров (по его встречам с Владимиром Путиным открытых данных нет, отмечают эксперты).



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Практически равной удаленностью (15 баллов) от президента в фонде считают спикера Совета федерации Валентину Матвиенко, главу Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, первого заместителя главы администрации президента (АП) Сергея Кириенко, главу АП Антона Вайно. На балл меньше получили спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент «Роснефти» Игорь Сечин (вошли в топ-10 рейтинга). При этом авторы доклада отмечают, что в сравнении с текущим и предыдущими политическими циклами до 2024 года позиции господ Вайно, Володина и Кадырова имеют тренд к снижению, а Сергея Шойгу — к росту. Отметим, что в цикле 2012−2018 годов господа Вайно и Володин шли в первых строчках сразу после лидеров рейтинга — глав Следственного комитета и ФСБ Александра Бастрыкина и Александра Бортникова.



18-е место (10 баллов) в двадцатке «преемников» цикла 2018−2024 годов авторы рейтинга отдали главе ФБК Алексею Навальному, хотя он ни разу не встречался с президентом, а 20-е — темной лошадке. «В среднесрочном плане есть соблазн встать на путь более глубокой перезагрузки имиджа власти через масштабные ротации с усилением позиций условного кандидата hidden name», — поясняет глава фонда Михаил Виноградов.



В рейтинг также включены глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, директор СВР Сергей Нарышкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, приволжский полпред Михаил Бабич. В фонде не включили в будущую коалицию главу Росгвардии Виктора Золотова, спецпредставителя президента Сергея Иванова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра финансов Антона Силуанова, генпрокурора Юрия Чайку, помощника президента Владислава Суркова.



О смене поколений во власти на встрече с молодыми политологами в августе говорил глава ФоРГО, советник Сергея Кириенко Константин Костин.

Все очень боятся об этом говорить, но мы должны признать, что через 10−15 лет в России будет другой президент, правительство, другие люди будут занимать командные посты» Константин Костин