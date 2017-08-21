Самым богатым кандидатом в свердловские губернаторы оказался коммунист Алексей Парфенов
Избирательная комиссия Свердловской области обнародовала данные о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы.
Избирательная комиссия Свердловской области обнародовала данные о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы.
Лидер списка — представитель КПРФ, банкир Алексей Парфенов. Его годовой доход — 10,7 млн рублей. Парфенов задекларировал пять земельных наделов, Lexus и два мотоцикла.
Далее практически вровень идут Дмитий Ионин («эсеры», 3,5 млн), кандидат от ЛДПР Игорь Торощин (3,4 млн рублей), Дмитрий Сергин («Партия пенсионеров) и Евгений Куйвашев («Единая Россия») — по 3,3 млн рублей.
Самый скромно живущий кандидат — Константин Киселев («Зеленые»). Он заработал 1,2 млн рублей. Правда, у него больше, чем у остальных, сбережений в банка — порядка 6 млн.