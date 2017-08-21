Демограф предложил Новосибирску стать столицей России
В Москве вновь прозвучала идея переноса столицы за Урал. На этот раз Владимиру Путину перенести столичные функции в Сибирь предложил
В Москве вновь прозвучала идея переноса столицы за Урал. На этот раз Владимиру Путину перенести столичные функции в Сибирь предложил
Кроме переноса столицы за Урал, демограф Крупнов советует также сосредоточиться на развитии Дальнего Востока и Сибири. «Размосквичить» Россию ученый предлагает с помощью новых городов и новой сопроводительной инфраструктуры.
Предложения о переносе столицы из Москвы звучат регулярно. В прошлом году идею перенести ее в Екатеринбург или Новосибирск выдвинул Арнольд Тулохонов, который тогда был сенатором от Бурятии. «Сегодня 75% перевозок осуществляется через Москву, и чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву», — использовал он аргумент. В качестве удачного примера переноса столицы в другой город сенатор привел Казахстан, где столица переехала из
Перенести столицу в Сибирь предлагал и бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, это будет способствовать интеграции России с
Идея сделать Новосибирск столицей России звучала и в самом Новосибирске. И большинство горожан ее горячо поддерживают. Недавнее предложение Путину от
«Россия — самая большая страна по территории в мире, и вопрос территориальной целостности для нас — это вопрос выживания, — говорит Валерий Ильенко. — Еще Ломоносов говорил, что богатство России прирастать будет Сибирью. Притом что плотность заселения у нас здесь несравнима с европейской частью страны. За пределами СФО ситуация еще хуже. Правительство пытается стимулировать заселение Дальнего Востока, очень много заявлений уже подано на получение дальневосточного гектара. Но пока все финансовые потоки сосредоточены в Москве, эти меры будут только наполовину эффективны. Перенесение столицы в Новосибирск могло бы решить эти проблемы. Другое дело, на сколько это реально. Я думаю, что это в далекой перспективе. И мы должны быть готовы к этому, уже сейчас строить мосты, развязки, чтобы Новосибирск мог комфортно расти без ухудшения качества жизни проживающих в нем людей».
Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета по строительству и вопросам
— Наша великая страна раскинулась на тысячи километров от Камчатки до Калининграда, это 11 часовых поясов, просто гигантские пространства. В этих условиях перенос столицы из Москвы в Сибирь или за Урал стал бы оптимальным и вполне оправданным решением, — комментирует Анатолий Анатольевич. — Эту идею уже лет 25 обсуждают на различных уровнях — не только в политических кругах, но и в научной, экономической среде. Нет сомнений, что перенос столицы благотворно скажется на развитии всей страны, а для региона, который был бы выбран в качестве новой столицы, это стало бы дополнительным локомотивом для развития.
По мнению еще одного депутата Заксобрания Алексея Александрова, столицы не назначаются, это звание зарабатывается в результате упорного труда. И здесь у сибиряков не так уж мало шансов.
— Возьмем культурную столицу России
«Сначала нужно добиваться придания Новосибирску статуса полноправного субъекта Федерации, а уж затем уже подумать и о переносе столицы», — уверен начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, а ранее депутатов городского Совета многих созывов Александр Люлько.
А депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев выступает с предложением перенести только часть столичных функций в Новосибирск. Конкретно он предлагает перевод в Новосибирск двух министерств — Минрегиона и Минвостокразвития.
— Предложение состоит в том, чтобы придать Новосибирску статус субъекта Федерации — наряду с Москвой и
Поскольку изменение Конституции — долгий процесс, Дмитрий Савельев предлагает начать с перевода в Новосибирск двух министерств — Минрегиона и Минвостокразвития. При этом в компетенцию Минвостокразвития следует добавить Сибирский федеральный округ, поскольку у Дальнего Востока и у всей Сибири общая проблема: недостаток связи с центральной Россией.
Спор о переносе столицы в итоге докатился до мэра Москвы Сергея Собянина. «Со всем уважением к Юрию Васильевичу, но дебатировать по поводу фейковых идей — попусту терять время. С таким же успехом можно дебатировать по вопросу «есть ли жизнь на Марсе», — приводит высказывание Собянина ТАСС.