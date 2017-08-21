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09:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев посоветовал главам районов брать с него пример и общаться с челябинцами в режиме онлайн

Евгений Тефтелев предложил главам районов «отформатироваться» и общаться с челябинцами в режиме онлайн. Глава города поделился впечатлениями от общения с жителями Паркового и Краснопольской площадки посредством видеоконференции.

Об этом речь шла сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Градоначальник Евгений Тефтелев рассказал, с какими проблемами к нему обратились жители города и какие поручения он уже дал.

«Очень много вопросов было. Порядка 300. 250 из них находятся в компетенции главы Курчатовского района. Людей интересовали проблемы с благоустройством дворов, доступности мест в детски садах. Были и необычные просьбы. К, примеру, строительство площадки для выгула собак», — отметил Евгений Тефтелев.

Как сообщало ранее агентство «Крал-пресс-информ, 18 августа, глава Челябинска Евгений Тефтелев впервые провел видеоконференцию в социальной сети «ВКонтакте». В новом формате с градоначальником смогли пообщаться жители микрорайона Парковый и Краснопольской площадки. С инициативой такого общения с горожанами выступил депутат Дмитрий Довженко. Часть вопросов Евгению Тефтелеву были прислана заранее, а часть задавалась в режиме реального времени. По многих интересующим горожан проблемам Евгений Тефтелев тут же давал поручения разобраться в ситуации присутствующему на видеоконференции главе Курчатовского района Сергею Антипову.

«Есть проблема, когда путевку в детский сад жителям Паркового дают в другом районе города. А в детский садик в Парковом ходят дети из других микрорайонов. Будем разбираться с этим. Решить вопрос нужно и с появлением филиала детской и взрослой поликлиники», — рассказал градоначальник.

Отдельно Евгений Тефтелев заострил внимание на оборудование остановочных комплексов. Он отметил, что необходимо, чтобы застройщики доделали эту работу.

«Главам районов, особенно развивающимся, рекомендую подобное общение. Многие вопросы можно решить в оперативном порядке», — отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, первая видеоконференция Евгения Тефтелева в новом формате продлилась порядка 30 минут. Новый формат показал свою эффективность. И, скорее всего, такая форма общения с населением станет доброй традицией для властей Челябинска.

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